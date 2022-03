Waarschuwen .. !!!!

Was niet leuk. En toch zal het mn eigen schuld zijn geweest , ik was gewaarschuwd .

Als je net als ik op het platteland bent opgegroeid herinner je je vast in en bij de weilanden de bordjes met : pas op schrikdraad . Dit was natuurlijk bedoeld voor de koeien die in het land liepen en zo werden tegen gehouden om het land uit te breken. Toch heb ik zelf ook wel eens een schok gehad. Misschien jullie ook wel. Ik kan het me nog wel herinneren.

En als ik zo eens nadenk word je wel heel vaak in je leven gewaarschuwd ergens voor. Dat begint natuurlijk al vroeg. Als je als kind net kan lopen word je natuurlijk gewaarschuwd voor dingen die niet mogen of dingen die gevaarlijk zijn , en pas op dat je niet uit je box of bed valt enz.. En dat is heet. En stop niet alles in je mond, straks stik je er nog in. En als je kan fietsen en voor het eerst alleen naar school mag moet je natuurlijk oppassen voor het verkeer en pas op dat je met niemand mee gaat die je niet kent . En pas op dat je goed je best doet op school , anders blijf je zitten. En dan krijg je je eigen brommer , of een vriendje. Pas op. Die brommer is gevaarlijk, maar een vriendje nog veel gevaarlijker. Je ziet dat echt niet zo, je past toch op. Onzin allemaal , maar ach , je doet net alsof je luistert. En de waarschuwingen gaan je het ene oor in en het andere weer uit. Je red je zelf wel. Zal ook moeten natuurlijk, op een bepaald moment ben je volwassen en dan moet je wel voor je zelf kunnen zorgen.

Maar dan nog zijn er zoveel dingen. Er zijn nog steeds dingen waar je voor gewaarschuwd word. Kijk alleen maar naar het verkeer. Pas op, doodlopende weg. Inrijden op eigen risico. Pas op, onbewaakte spoorweg overgang. Als er lampjes in je auto gaan branden beloofd dat ook niet veel goeds. Pas op, straks de boel aan flarden. En als je benzine bijna op word je ook keurig gewaarschuwd door een lampje wat aan geeft dat je bijna moet tanken. En maak je een domme fout is er vast wel een grapjas in de buurt die toetert om je te waarschuwen dat je beter uit je doppen moet kijken.

En dan komt ook nog , pas op wat je eet , voor je het weet ben je dik trom, en denk om je cholosterol en rook niet , kijk naar de waarschuwingen op de pakjes sigaretten. Je bent op sterven na dood voor je ooit een sigaret hebt opgestoken. Ga niet aan de drugs. En doe voorzichtig als je naar een evenement gaat of een kroeg , er lopen gekken rond met messen of ze slaan je de kop in . En doe voorzichtig met alcohol, vooral niet rijden als je een slok op hebt. Je bent gewaarschuwd . En na het krijgen van je eigen kinderen begin je met de zelfde waarschuwingen waar je vroeger zelf ook voor werd gewaarschuwd. Alleen nu ben jij degene die moet waarschuwen en daar komen de zorgen overheen voor wat er allemaal kan gebeuren. En overal voor waarschuwen helpt ook niet altijd. Er gebeuren toch dingen die niemand zag aankomen. Er kan uit box of bed worden gevallen. Er kan een ongeluk gebeuren als er alleen naar school word gefietst. Het vriendje kan toch veel gevaarlijker zijn dan die brommer. En met die auto kan ook van alles gebeuren.

Het ergste is dat je je kinderen en kleinkinderen van nu moet waarschuwen voor aanslagen. Hoe doe je dat? Je weet niet waar het kan gebeuren, in stations , metro,s en vliegvelden , op evenementen en in voetbal stadions. Het gevaar loert overal .Bang wil je ze ook niet maken, toch zou je heel ongerust zijn als je een kind of kleinkind had wat op vakantie of een reis gaat naar een ver land. Je zou ze overal voor waarschuwen, ook al weet je dat je ze nooit kan beschermen tegen alles. En beschermen tegen idioten die aanslagen willen plegen met alle verschrikkelijke gevolgen kun je niet.

Wat ik me wel afvraag : zouden de personen die nu zulke vreselijke aanslagen en moorden op hun geweten hebben nooit zijn gewaarschuwd door bezorgde ouders , zo van: wees een goed mens , doe niemand kwaad, pas op, niemand heeft het recht een ander mens van het leven te beroven. Of zouden de waarschuwingen nooit bij hun zijn binnen gedrongen ? We zullen het niet te weten komen ,denk ik . Was alles maar zo simpel als een bordje met ‘’ pas op schrikdraad ‘’erop.